Павелски расплакался, когда рассказал о травме одноклубника по «Далласу»
16:09
Нападающий «Далласа» Джо Павелски не сдержал эмоций, когда рассказывал о травме партнера по команде Таннера Керо.
«Это ужасно. Я сам был в такой ситуации. Этот эпизод пробудил воспоминания. Таннер — отличный парень. Он очень добрый, усердно работает каждый день. Он не боится идти в стык. Мы слышали, что он пришел в сознание. Желаю ему скорейшего выздоровления. То, что произошло с ним, — ужас», — сказал Павелски на послематчевой пресс-конференции.
Керо покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
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