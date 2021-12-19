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Павелски расплакался, когда рассказал о травме одноклубника по «Далласу»

16:09
Травма игрока «Далласа».
Травма игрока «Далласа».
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски не сдержал эмоций, когда рассказывал о травме партнера по команде Таннера Керо.

«Это ужасно. Я сам был в такой ситуации. Этот эпизод пробудил воспоминания. Таннер — отличный парень. Он очень добрый, усердно работает каждый день. Он не боится идти в стык. Мы слышали, что он пришел в сознание. Желаю ему скорейшего выздоровления. То, что произошло с ним, — ужас», — сказал Павелски на послематчевой пресс-конференции.

Керо покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

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Иван Шитик все материалы автора
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