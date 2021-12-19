Павелски расплакался, когда рассказал о травме одноклубника по «Далласу»

Нападающий «Далласа» Джо Павелски не сдержал эмоций, когда рассказывал о травме партнера по команде Таннера Керо.

«Это ужасно. Я сам был в такой ситуации. Этот эпизод пробудил воспоминания. Таннер — отличный парень. Он очень добрый, усердно работает каждый день. Он не боится идти в стык. Мы слышали, что он пришел в сознание. Желаю ему скорейшего выздоровления. То, что произошло с ним, — ужас», — сказал Павелски на послематчевой пресс-конференции.

An emotional Joe Pavelski speaking on the Tanner Kero incident. Gave him flashbacks of his scary injury in the 2019 Playoffs. pic.twitter.com/Fr64IPUSaK — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 19, 2021

Керо покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».