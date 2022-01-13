Павелски признан первой звездой дня в НХЛ за 2+3 в матче с «Сиэтлом»

Нападающий «Далласа» Джо Павелски признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард сделал дубль и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (5:2).

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, сделавший хет-трик в игре с «Монреалем» (5:1).

Третья звезда дня — вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, отразивший 45 из 46 бросков по своим воротам в игре с «Торонто» (2:1).