Павелски обошел Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Джо Павелски отметился победной шайбой в четвертом матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

Для 38-летнего американца эта шайба стала 73-й в плей-офф — по этому показателю он вышел на единоличное первое место среди действующих игроков, обойдя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (72).

Также Павелски занимает 13-е место по голам в плей-офф среди всех игроков лиги, сравнявшись с Дино Сиссарелли.

В текущем плей-офф Павелски провел 12 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.