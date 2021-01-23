Форвард «Далласа» Джо Павелски прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:0).

«Наверное, мы просто соскучились по хоккею. Тренировки у нас проходили интенсивно, но их нельзя сравнить с матчами. В лагере у нас прошла только одна двусторонка.

Впрочем, это был только первый матч, впереди у нас — длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а в надежной игре Добби (прозвище Антон Худобина — прим. «СЭ»)», — сказал Павелски пресс-службе НХЛ.