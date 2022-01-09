Павелски о Гурьянове: «Денис — большая часть успеха «Далласа» в последнее время»
Нападающий «Далласа» Джо Павелски похвалил форварда Дениса Гурьянова за игру в последних матчах «Старз».
«Он был большой частью нашего успеха в последнее время. Обычно, когда мы хорошо играем как команда, Денис — один из тех, кто вносит свой вклад и задает темп. Он нашел здесь, в «Старз», свой маленький дом. И его тройка с Бенном и Сегином приносит нам много пользы. Гурьянов создал много хороших моментов, за что и был вознагражден. Он делает на льду много ценных мелочей, отлично соревнуется с соперниками. Гурьянов — хороший хоккеист, и это действительно так. Приятно видеть, как он играет, как его работа приносит плоды», — приводит официальный сайт НХЛ слова Павелски.
В ночь с 8 на 9 января «Даллас» обыграл «Питтсбург» (3:2). Гурьянов забил один гол и был признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне у россиянина 14 (6+8) очков в 30 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/gurianov-snova-sel-na-pravilnuyu-volnu/c-329623326
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