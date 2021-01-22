НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Павел Шэн покидает «Сочи» и отправится в «Бостон»

13:55
Теги:

Нападающий Павел Шэн покидает «Сочи». Контракт с форвардом расторгнут по инициативе игрока, поскольку он получил вызов в расположение команды «Бостон», сообщает сайт сочинцев.

Шэн пополнил состав «леопардов» в декабре. За это время в составе команды форвард провел 6 матчей и не отметился результативными баллами.

21-летний форвард был выбран «Бостоном» на дарфте-2018 под общим 212-м номером.

В прошлом сезоне он провел в АХЛ 34 матча и набрал 9 (4+5) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10469

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир