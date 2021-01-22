Павел Шэн покидает «Сочи» и отправится в «Бостон»

Нападающий Павел Шэн покидает «Сочи». Контракт с форвардом расторгнут по инициативе игрока, поскольку он получил вызов в расположение команды «Бостон», сообщает сайт сочинцев.

Шэн пополнил состав «леопардов» в декабре. За это время в составе команды форвард провел 6 матчей и не отметился результативными баллами.

21-летний форвард был выбран «Бостоном» на дарфте-2018 под общим 212-м номером.

В прошлом сезоне он провел в АХЛ 34 матча и набрал 9 (4+5) очков.