Минтюков забил второй гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

22-летний россиянин на 11-минуте сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Для него это второй гол в сезоне-2025/26. Теперь у него 5 (2+3) очков в 23 матчах.

Минтюков играет за «Анахайм» с 2023 года. В сезоне-2024/25 у него было 19 (5+14) очков в 68 матчах.