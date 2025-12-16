Защитник «Анахайма» Минтюков забил третий гол в сезоне НХЛ
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков забил гол в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
22-летний россиянин отличился на 60-й минуте и установил окончательный счет — 4:1 в пользу своей команды. Он провел на льду 20 минут 5 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «+1».
В сезоне-2025/26 Минтюков в 29 матчах набрал 8 (3+5) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|4
|3
|1
|6
|2
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|3
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|4
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|7.10
|02:00
|Торонто – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|7.10
|02:00
|Нью-Джерси – Юта
|3 : 5
|7.10
|02:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 2
|7.10
|02:00
|Монреаль – Каролина
|4 : 6
|7.10
|02:00
|Детройт – Оттава
|5 : 3
|7.10
|03:00
|Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|7.10
|03:00
|Баффало – Миннесота
|- : -
|7.10
|04:40
|Сиэтл – Вегас
|- : -
|7.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
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