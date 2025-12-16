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Защитник «Анахайма» Минтюков забил третий гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков забил гол в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

22-летний россиянин отличился на 60-й минуте и установил окончательный счет — 4:1 в пользу своей команды. Он провел на льду 20 минут 5 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «+1».

В сезоне-2025/26 Минтюков в 29 матчах набрал 8 (3+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 декабря, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Анахайм

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
Павел Минтюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 3 2 1 4
2 Тампа-Бэй 3 2 1 4
3 Флорида 3 1 2 4
4 Бостон 4 2 2 4
5 Монреаль 3 1 2 3
6 Баффало 2 1 1 2
7 Детройт 3 1 2 2
8 Торонто 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Виннипег 3 2 1 5
3 Колорадо 2 2 0 4
4 Миннесота 2 2 0 4
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 2 1 4
4 Вегас 3 2 1 4
5 Сан-Хосе 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
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11.10
12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис - : -
7.10 03:00 Баффало – Миннесота - : -
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас - : -
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида - : -
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