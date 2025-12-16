Защитник «Анахайма» Минтюков забил третий гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков забил гол в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

22-летний россиянин отличился на 60-й минуте и установил окончательный счет — 4:1 в пользу своей команды. Он провел на льду 20 минут 5 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «+1».

В сезоне-2025/26 Минтюков в 29 матчах набрал 8 (3+5) очков.