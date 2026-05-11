Дорофеев сравнял счет в матче «Анахайм» — «Вегас»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в ворота «Анахайма» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

25-летний россиянин отличился на 11-й минуте и сравнял счет (1:1).

В Кубке Стэнли-2026 у Дорофеева 7 (5+2) очков в 10 матчах.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Матч №4

11 мая, 04:30. Honda Center (Анахайм) Анахайм Вегас

