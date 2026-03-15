Дорофеев оформил дубль в матче «Вегас» — «Чикаго»

Российский нападающий Павел Дорофеев забросил вторую шайбу в ворота «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний форвард отличился на 43-й минуте и сделал счет 4:0 в пользу своей команды. Он вновь реализовал большинство. Также на счету Дорофеева результативный пас и реализованное большинство на 9-й минуте.

В сезоне-2025/26 Дорофеев в 67 матчах набрал 57 (34+23) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 марта, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Чикаго

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