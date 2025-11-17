Дорофеев сравнял счет в матче «Миннесота» — «Вегас»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой».

Россиянин отличился на 16-й минуте, реализовал большинство и сделал счет 1:1.

В сезоне-2025/26 у 25-летнего Дорофеева 14 (11+3) очков в 18 матчах.