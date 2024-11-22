Павел Дацюк вернулся в «Детройт» на один матч

Российский нападающий Павел Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройтом», сообщает инсайдер Дэн Мильштейн на своей странице в социальной сети X.

«Детройт» отметил День Зала хоккейной славы имени Павла Дацюка перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Первые 5 тысяч зрителей, пришедших на «Литтл Сизарс-арену» получили памятные монеты с изображением 46-летнего росиянина.

Дацюк — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, он был введен в Зал хоккейной славы НХЛ 12 ноября. Российский форвард официально завершил карьеру 26 июня 2024 года.