Павел Буре: "Сравнивать Кучерова и Могильного некорректно"

Бывший российский нападающий "Ванкувера", ЦСКА, сборной России и СССР, а ныне член наблюдательного совета московских армейцев Павел Буре отметил, что форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров проводит потрясающий сезон. Последний набрал в регулярном чемпионате 128 (41+87) очков и установил новый рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного.

– Кучеров, как и Могильный, выдающийся хоккеист, проводит совершенно потрясающий сезон, но сравнивать их некорректно – все-таки это совсем разные эпохи, – цитирует ТАСС Буре. – Поздравляю его с этим достижением, особенно приятно, что он с каждым сезоном продолжает прогрессировать, будем надеяться, что и в плей-офф он продолжит показывать тот же хоккей, – сказал Буре. – Главными ключами к его успеху стали в первую очередь мастерство, физическая готовность на протяжении сезона и команда, в которой у него получается себя проявлять.