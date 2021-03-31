Павел Буре рассказал, как тренировался с Федором Емельяненко

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» рассказал, как увлекся боевым джиу-джитсу, тренировался с Федором Емельяненко, а на теннисном корте однажды обыграл в паре Мартину Хингис. Сегодня Русской Ракете исполнилось 50 лет.

— Еще в ваши игровые годы слышал, что вы шикарно играете в теннис.

— Ну, прямо шикарно...

— Все говорили, что из хоккеистов равных вам нет.

— Могу похвастать тем, что был один турнир в Москве, на котором я выиграл у Мартины Хингис, когда она была первой ракеткой мира в паре. Обыграл ее и получил кубок. Думал: «Мартина, ну как же так. У тебя все кубки в мире есть, а такого нет. Такой теперь только у меня есть». История умалчивает, что я играл в паре с Настей Мыскиной, а Мартина — еще с одним уважаемым человеком, чье имя называть не буду. Но выиграли мы.

— Еще вы лет десять назад увлеклись боевым джиу-джитсу. Продолжаете им заниматься?

— Уже нет. Только когда тренер ко мне приезжает из Америки, но это бывает редко. Там легко можно травму получить, мне это не особо надо. Я дружу с Федей Емельяненко. Как-то говорю: «Федь, ну я же занимаюсь, у меня определенный разряд есть, пояс. Пойдем». И как он начал меня тренировать! «Федя, — говорю, — стой! Так не надо!»

(Игорь Рабинер)

«Ходили с Кобзоном в ночные клубы, гуляли и веселились. Супервремя». Большой разговор с Павлом Буре