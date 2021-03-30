Павел Буре рассказал, что коллекционирует дореволюционные часы «Павел Буре»

Великий хоккеист Павел Буре, который завтра отметит 50-летний юбилей, в большом интервью «СЭ» рассказал, что коллекционирует дореволюционные часы своего предка и полного тезки.

— Как в семье хранится легенда о часовых дел мастере времен царской России Павле Буре?

— Это каким же надо быть уникальным мастером своего дела, что даже через 150 лет все до сих пор знают и ценят то, что ты сделал! Именно в честь того Павла Буре меня и назвали. Когда я рос, у меня не было его часов. В те времена все было не так просто.

Но на сегодняшний день у меня есть настоящие раритетные часы «Павел Буре», я их коллекционирую. И удивляюсь, насколько мой предок и тезка был великим человеком, что его часы до сих пор считаются большим антиквариатом. Есть определенные места, где их можно приобрести, и я их знаю.

— Вам как наследнику, тоже знаменитому, преподносят их в дар?

— Некоторые подарочные есть, но в основном их покупаю. Суммы называть не буду, скажу лишь то, что у меня сейчас их несколько десятков.

— В 90-е годы вы сами выпустили партию уже новых часов «Павел Буре». Только с подарочными целями или как бизнес?

— Это была подарочная партия. Многим известным людям дарил и старинные, и новые часы.

— Помню, что среди этих людей были Виктор Черномырдин и Юрий Лужков. Причем, как вы когда-то рассказывали на Матче звезд НХЛ, с тогдашним российским премьером беседовали около часа.

— Чуть меньше. Виктор Степанович пригласил меня на 10-15 минут, а общались 30-40. Было очень приятно: он — взрослый человек, я — на много лет моложе, и с 25—26-летним парнем премьер-министр твоей страны так долго беседует. Много раз общались и с Борисом Николаевичем (Ельциным, — Прим. И.Р.), но не так подробно.

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Павла Буре читайте здесь.