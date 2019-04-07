Павел Буре: "Овечкин может догнать Гретцки"

Легендарный российский нападающий Павел Буре считает, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может догнать рекордсмена НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Уэйна Гретцки.

На счету Гретцки 894 шайбы за всю карьеру в НХЛ, у Овечкина – 658.

– Овечкин показал выдающийся результат. Если ты хоть раз забил 50 голов за сезон, то уже считаешься суперзвездой, – приводит слова Буре русскоязычный сайт НХЛ. – Я всегда считал, что обогнать Уэйна Гретцки по голам нереально. Но я смотрю, что делает Овечкин. Их разделяют всего 236 голов, а Александру только 33 года! Рекорды для того и существуют, чтобы их били. Поэтому я сейчас скажу то, что не говорил раньше: если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то можно и догнать Гретцки.

Однако последняя четверть пути – самая тяжелая. Чем ближе 35-40 лет, тем тяжелее. Энергия уже не та. Ты становишься взрослее, восстанавливаешься уже иначе, наваливаются травмы, которые заживают дольше. Возникают разные проблемы, о которых ты и подумать не мог в молодости.