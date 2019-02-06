Павел Буре: "Не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40"

Легендарный российский нападающий Павел Буре оценил успехи капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Россиянин стал единоличным лидером по количеству очков в НХЛ среди всех россиян. Он набрал 1180-е очко, побив рекорд Сергея Федорова.

– Я восхищался Сергеем Федоровым, который играл даже в 39 лет, – цитирует Буре официальный сайт НХЛ. – Или Игорем Ларионовым, выступавшим в НХЛ в 43 года. Притом что он поздно приехал в эту лигу. Играть в хоккей хорошо и стабильно на протяжении многих лет – это почти подвиг. Когда я рос, карьера в советском хоккее длилась 10-12 лет. А сегодня все ушло вперед, и я не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40, а то и больше. Посмотрите на Яромира Ягра.

Если ты – суперфорвард, то чем больше играешь, тем больше у тебя очков. Я представляю, как сложно Овечкину проводить все матчи подряд. Нужно быть в прекрасной физической форме, избегать травм, что часто происходит в хоккее. Так что поздравляю Александра и желаю ему главного – здоровья.