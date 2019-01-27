Павел Буре: "Мы ведь не конькобежцы. У хоккеистов немного другая задача"

Многократный участник Матчей звезд НХЛ Павел Буре высказал свое отношение к забегах на скорость в рамках этого мероприятия. По его словам, она ни о чем не говорит.

– Мне рассказывали, что некоторые хоккеисты выигрывают забег на скорость, а потом говорят, что самый быстрый хоккеист, которого они видели, – это Павел Буре, – цитирует Буре официальный сайт НХЛ. - Слышать такое приятно, но я видел игроков быстрее. По крайней мере, не помню, когда я выигрывал забег на круг. Тут нужна одна скорость, а чтобы оторваться от защитников в матче и вылететь одному на вратаря – совсем другая.



Да что вы, многие были быстрее меня. Иногда вытащат какого-нибудь парня из фарм-клуба, и он носится по площадке, как метеор. Даже удивляешься: ничего себе! Вот только он забить ничего не мог, потому что скорость техники и мысли не успевала за скоростью ног. Мы ведь не конькобежцы. Хорошо, когда ты быстро бежишь. Но у хоккеистов немного другая задача.