Бучневич забил пятый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол в ворота «Монреаля» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 22-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету Бучневича 14 (5+9) очков в 30 матчах.