Бучневич забросил шайбу во втором матче подряд

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в ворота «Миннесоты» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 57-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Он забивал во втором матче подряд и набирает очки в пятой игре подряд.

В сезоне-2025/26 Бучневич в 60 матчах набрал 38 (14+24) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 01:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Сент-Луис

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