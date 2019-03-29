Павел Бучневич: "Василевский — лучший вратарь НХЛ"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич признался, что считает вратаря "Тампа-Бэй" Андрея Василевского лучшим в НХЛ. Также он добавил, что Никита Кучеров является самым опасным игроком.

– В регулярном чемпионате "Тампа-Бэй Лайтнинг" с большим отрывом выиграла Кубок президента. Что скажете о ее нынешних лидерах – Никите Кучерове и Андрее Василевском?

– Для меня Василевский – лучший вратарь лиги. А Кучер… Думаю, он доказывает, что сейчас является самым опасным игроком НХЛ. Немногим удается за сезон набрать 120 очков. И это не предел для него. Желаю ему дальнейших успехов, рад за своего соотечественника, что он сейчас доминирует в лиге.