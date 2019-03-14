Павел Бучневич: "Сейчас все играют ради будущего"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич рассказал, в чем заключается мотивация команды. По его словам, игроки обязаны стараться.

– Сейчас все играют ради будущего. У кого-то контракты заканчиваются, кому-то нужно себя проявить, - цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. - Все равно будут смотреть, кто и как в той или иной ситуации себя повел. Турнирной задачи, по сути, нет, но ты не можешь заниматься ерундой. Тебе платят, и довольно много. Люди приходят смотреть матчи "Рейнджерс", платят за билеты немалые деньги. Ты должен им что-то показать.

Моя игра трансформировалась в более силовую? Мне кажется, да. В начале сезона меня из-за этого и присаживали. Тут заставляют бежать, когда знаешь, что у тебя есть один процент отобрать шайбу. Русскому менталитету это тяжело. Знаешь, что не отберешь, но надо бежать. Вот это мне сложно поначалу давалось, хотя сейчас привык. Но и мы стали играть в более интенсивный хоккей. Говоришь с другими русскими игроками, они подтверждают, что мы даем меньше времени, сложнее против нас действовать.



В последнее время говорил с тренером и ассистентами. Они уверяют, что играю хорошо. Хорошо играть мало, надо еще очки набирать. Но они говорят, что все придет. Нет такого, что я чувствую, что становлюсь роботом, моменты-то есть. Как раз с шайбой мне ничего особо не запрещают делать. Разумеется, в своей и средней зоне есть нюансы, но в чужой ничто не мешает создавать моменты для себя и партнеров. Не всегда удается реализовать, правда.