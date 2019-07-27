Павел Бучневич: "От обмена застрахован только Панарин"

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич, подписавший новый двухлетний контракт с клубом со средней зарплатой в 3,25 миллиона долларов и избежавший арбитража, дал интервью "СЭ".
– Довольны тем, как все разрешилось?
– Конечно, доволен. Никто не хочет ехать в арбитраж.
– Но арбитраж абсолютно законная вещь. Никто ни на кого не обижается.
– Понимаю. Но все равно отношения в этом случае портятся.
– Можно ли говорить, что вы теперь застрахованы от обмена?
– Нет. Никто от этого не застрахован. Если только Панарин. У меня в контракте нет такого пункта.
– То есть фактически еще ничего не решено?
– Не знаю, это вопрос не ко мне. К менеджерам. (Алексей Шевченко)
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