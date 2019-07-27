Павел Бучневич: "От обмена застрахован только Панарин"

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич, подписавший новый двухлетний контракт с клубом со средней зарплатой в 3,25 миллиона долларов и избежавший арбитража, дал интервью "СЭ".

– Довольны тем, как все разрешилось?

– Конечно, доволен. Никто не хочет ехать в арбитраж.

– Но арбитраж абсолютно законная вещь. Никто ни на кого не обижается.

– Понимаю. Но все равно отношения в этом случае портятся.

– Можно ли говорить, что вы теперь застрахованы от обмена?

– Нет. Никто от этого не застрахован. Если только Панарин. У меня в контракте нет такого пункта.

– То есть фактически еще ничего не решено?

– Не знаю, это вопрос не ко мне. К менеджерам. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Павла Бучневича