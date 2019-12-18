Патрис Кормье: «Повторить гол Свечникова? А вы видели мои руки?»

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье остался впечатлен голом форварда «Каролины» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3). Россиянин уже второй раз в сезоне забрасывает шайбу за спину вратарю в стиле лякросса.

— Я видел гол Свечникова. Могу ли я так? А вы видели мои руки? — цитирует «РИА Новости» Кормье. — Я даже подумать не мог о том, чтобы исполнить такой трюк. Это здорово для хоккея. Молодой парень и такой уверенный в себе — это очень здорово.

Кто бы мог забить так в «Ак Барсе»? Точно не я. Точно не Мэтт Фрэттин. Наверное, Данис Зарипов. Может быть, Артем Галимов. Видел, что Зарипов пробовал подобные штуки на тренировках, и это вызывало у меня восторг.