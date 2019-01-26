Патрис Кормье: "Хочу помочь "Барысу" максимально успешно выступить в Кубке Гагарина"

Лучший снайпер "Барыса" Патрис Кормье ​отметил, что хочет помочь клубу как можно успешнее выступить в Кубке Гагарина. Астанинцы идут на 5-м месте в Восточной конференции КХЛ​.

– Не люблю загадывать наперед и смотреть слишком далеко, – цитируют "Известия" Кормье. – Сейчас главная задача – помочь "Барысу" после выхода в плей-офф занять как можно более высокое место в конференции и максимально успешно выступить в играх за Кубок Гагарина. Что касается будущего в "Барысе", то мне всё нравится, и, конечно, хотелось бы остаться в команде на следующий сезон. Но обо всех контрактных делах я буду говорить только после того, как мы сыграем последний матч в нынешнем розыгрыше.