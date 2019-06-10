Патрис Бержерон: "Позаботились о вещах, которые вредили "Бостону" в последних играх"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон после шестого матча финала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (5:1, 3-3) отметил, что команда смогла исправить свою игру. По его словам, хорошо проявил себя вратарь Туукка Раск.

- Это была наша цель, и мы ее достигли. Мы позаботились о вещах, которые вредили нам в последних трех играх, и использовали наши шансы, - цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ. - Раск стал большой причиной, почему мы оказались в этом положении, и сегодня вечером он был в полном порядке.