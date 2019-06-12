Патрик Марун: "Сент-Луис" уже много раз списывали со счетов

Нападающий "Сент-Луиса" Патрик Марун поделился ожиданиями от седьмого матча финала плей-офф с "Бостоном", в котором определится обладатель Кубка Стэнли.

- Мы – особая порода. Любим создавать себе трудности, – цитирует офиицальный сайт лиги Маруна. – Что болельщики, что СМИ уже много раз списывали нас со счетов. Но наша уверенность в себе от этого ничуть не становится меньше. Благодаря ей, я думаю, мы и оказались в финале, так что теперь поражение 1:5 тоже не выбьет нас из колеи. Оно в прошлом. Тем более матчи в гостях получаются у нас удачнее, чем дома.

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