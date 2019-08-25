Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампой»

Нападающий Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампа-Бэй», сообщает официальный сайт клуба. Форвард заработает 900 тысяч евро.

— Мы очень рады добавить Пэта в нашу организацию — сказал генеральный менеджер команды Жюльен Брисбуа. — Он привнесет размер и физическую силу, а также значительный опыт плей-офф. Мы ожидаем, что Пэт будет отличным дополнением к составу

В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». В регулярном чемпионате на его счету 38 (10+28) очков в 74 играх, в плей-офф — 7 (3+4) баллов в 26 встречах.

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