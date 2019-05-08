Нападающий "Сент-Луиса" Патрик Марун прокомментировал победную шайбу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Далласом" (2-1 ОТ).

– В первую очередь, я должен отдать должное своим партнерам по команде, – приводит слова Маруна русскоязычный сайт НХЛ​. – Они позволили мне провести сезон сильнее, и я благодаря ребятам оказался тут, где сейчас так нужен. Они придали мне уверенности, в которой я нуждался.

Мы такой тип вбрасываний разыгрываем часто, а на точку встал Тайлер Бозак – ветеран, который взял кучу вбрасываний в решающие моменты. Он выиграл и сейчас, а дальше Томас отличным финтом обыграл Клингберга, попал в штангу, шайба завалилась Бишопу за спину, а я просто нашел отскок. Это был мусорный гол. Шайба в моем духе. Я такие обычно и забиваю.

В финале Западной конференции "Сент-Луис" встретится с победителем пары "Сан-Хосе" – "Колорадо".