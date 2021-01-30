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Патрик Лайне прибыл в Коламбус

01:02
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Финский нападающий Патрик Лайне на частном самолете был доставлен в Коламбус. Новичок «Блю Джэкетс» должен теперь отбыть небольшой карантин, прежде чем сможет присоединиться к команде.

23 января Патрик Лайне перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег» в «Коламбус» в обмен на канадского форварда Пьера-Люка Дюбуа.

Также состав «Коламбуса» пополнил американский форвард Джек Рословик. «Виннипег» помимо Дюбуа получил право выбора в третьем раунде на драфте 2022 года.

Лайне выступал за «Виннипег» с 2016 года, он был выбран командой под общим вторым номером на драфте 2016 года, всего в НХЛ он провел 306 игр, в которых набрал 250 (140+110) очков.

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