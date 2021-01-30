Патрик Лайне прибыл в Коламбус

Финский нападающий Патрик Лайне на частном самолете был доставлен в Коламбус. Новичок «Блю Джэкетс» должен теперь отбыть небольшой карантин, прежде чем сможет присоединиться к команде.

LAINE HAS LANDED ? pic.twitter.com/tzEluRn340 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 29, 2021 Welcome to Columbus, Patrik!



Or as they say in Finland ??: pic.twitter.com/SwD6kyfiL7 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 29, 2021

23 января Патрик Лайне перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег» в «Коламбус» в обмен на канадского форварда Пьера-Люка Дюбуа.

Также состав «Коламбуса» пополнил американский форвард Джек Рословик. «Виннипег» помимо Дюбуа получил право выбора в третьем раунде на драфте 2022 года.

Лайне выступал за «Виннипег» с 2016 года, он был выбран командой под общим вторым номером на драфте 2016 года, всего в НХЛ он провел 306 игр, в которых набрал 250 (140+110) очков.