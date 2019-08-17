Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, который находится в статусе ограниченно свободного агента, рассказал о переговорах по новому контракту, сообщает sportsnet.ca.

Ранее сообщалось, что «Джетс» хочет продлить соглашение с Лайне на один-два сезона.

«Не могу сказать ничего плохого о «Виннипеге». До сегодняшнего момента все было хорошо, но никогда не знаешь, что может произойти. Это бизнес. Никогда не знаешь точно, где будешь играть в следующем сезоне, поэтому я готов ко всему. Летом провел большое количество тренировок, уделял внимание тому, чтобы стать быстрее на льду. Посмотрим, как это сработает. Пока останусь в Европе, так как у меня нет контракта. Стресса нет, я вообще не волнуюсь по этому поводу. Знаю, если буду выполнять работу так же хорошо, как и предыдущие три года, то где-нибудь играть в следующем сезоне точно буду. Так что не задумываюсь об этом слишком много», — приводит слова Лайне Sportsnet.

В прошедшем сезоне 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков. Лайне пропустил чемпионат мира-2019, который выиграла сборная Финляндии.