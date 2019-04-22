Патрик Лайне не сыграет на ЧМ-2019

Нападающий "Сент-Луиса" Патрик Лайне подтвердил, что не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира-2019, сообщает журналистка Сара Орлески в Твиттере. 21-летний форвард в регулярном чемпионате провел 82 матча, набрав 50 (30+20) очков. Также на его счету 4 (3+1) очка в шести играх первого раунда плей-офф против "Виннипега".

"Блюз" выиграли серию со счетом 4-2 и продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

Лайне принимал участие в чемпионате мира-2016, где Финляндия завоевала серебро.

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