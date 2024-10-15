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Сегодня, 03:29

Патрик Кейн вышел на второе место по голевым передачам в НХЛ среди игроков из США

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Детройта» Патрик Кейн сделал результативную передачу на Дилана Ларкина в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Этот голевой пас стал для 35-летнего хоккеиста 814-м в карьере. Кейн опередил по этому показателю Майка Модано (813) и вышел на второе место по результативным передачам в НХЛ среди игроков из США.

Рекорд по числу голевых пасов в лиге среди американцев принадлежит Филу Хаусли (894).

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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