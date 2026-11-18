Кейн установил рекорд НХЛ среди американцев по числу передач на победные голы

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн установил рекорд НХЛ среди американских хоккеистов по количеству результативных передач на победные шайбы.

37-летний форвард сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (6:3). На 50-й минуте Кейн ассистировал Тайлеру Бертуцци, который отличился в большинстве.

Передача стала для Кейна 140-й на победные голы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю американец обошел Майка Модано, на счету которого 139 таких передач.