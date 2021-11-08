Патрик Кейн стал третьим игроком «Чикаго», набравшим 1100 очков в НХЛ

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:1 ОТ).

Теперь на счету 32-летнего американца 1100 (409+691) очков в НХЛ. Для этого ему понадобилось 1038 матчей. Кейн стал третьим игроком «Блэкхокс», которому удалось достичь отметки в 1100 очков. Ранее это сделали Стэн Микита (1467) и Бобби Халл (1153).

В текущем сезоне Кейн провел 9 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.