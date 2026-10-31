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Патрик Кейн стал первым американцем в истории НХЛ с 900 голевыми передачами

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном». Для 37-летнего хоккеиста она стала 900-й в карьере.

Кейн стал 21-м хоккеистом в истории лиги, которому удалось сделать 900 ассистов, и первым американцем, достигшим такого результата.

Среди действующих хоккеистов больше только у одного хоккеиста форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 1111 результативных передач.

Первое место в истории НХЛ по количеству передач занимает великий канадец Уэйн Гретцки (1963).

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Патрик Кейн
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 15 11 4 24
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 12 8 4 16
4 Айлендерс 13 7 6 16
5 Рейнджерс 14 7 7 15
6 Питтсбург 13 5 8 12
7 Коламбус 11 5 6 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 9 5 19
2 Монреаль 13 8 5 18
3 Флорида 14 8 6 18
4 Тампа-Бэй 12 8 4 17
5 Оттава 14 8 6 17
6 Торонто 15 7 8 16
7 Баффало 13 6 7 15
8 Детройт 13 6 7 15
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 15 9 6 21
2 Юта 14 9 5 18
3 Колорадо 13 7 6 15
4 Даллас 13 7 6 15
5 Сент-Луис 13 6 7 13
6 Нэшвилл 13 4 9 13
7 Виннипег 14 4 10 11
8 Чикаго 13 4 9 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 13 9 4 20
2 Вегас 15 9 6 19
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 14 7 7 15
5 Калгари 13 6 7 12
6 Анахайм 13 5 8 11
7 Лос-Анджелес 12 4 8 10
8 Ванкувер 15 3 12 7
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4.11
5.11
31.10 01:00 Вегас – Нью-Джерси 2 : 5
31.10 02:00 Флорида – Виннипег 5 : 2
31.10 03:00 Калгари – Сиэтл 6 : 2
31.10 20:00 Бостон – Чикаго - : -
31.10 20:00 Детройт – Сент-Луис - : -
31.10 21:00 Айлендерс – Эдмонтон - : -
31.10 21:00 Нэшвилл – Тампа-Бэй - : -
31.10 23:00 Сан-Хосе – Оттава - : -
31.10 23:00 Лос-Анджелес – Баффало - : -
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