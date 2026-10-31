Патрик Кейн стал первым американцем в истории НХЛ с 900 голевыми передачами

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном». Для 37-летнего хоккеиста она стала 900-й в карьере.

Кейн стал 21-м хоккеистом в истории лиги, которому удалось сделать 900 ассистов, и первым американцем, достигшим такого результата.

Среди действующих хоккеистов больше только у одного хоккеиста — форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 1111 результативных передач.

Первое место в истории НХЛ по количеству передач занимает великий канадец Уэйн Гретцки (1963).

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