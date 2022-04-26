Патрик Кейн сделал 750-ю результативную передачу в НХЛ

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:1).

33-летний американец сделал результативную передачу на Алекса Дебринкэта. Таким образом, Кейн оформил 750-й ассист в НХЛ. Для этого ему понадобилось 1105 матчей.

В текущем сезоне Кейн провел 76 матчей, в которых набрал 92 (26+66) очка.