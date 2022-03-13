Патрик Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отдал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).

Таким образом, за карьеру в составе «Блэкхокс» он набрал в общей сложности 1156 очков и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Ранее он делил эту строчку с нападающим Бобби Халлом (1153 очка).

Лидерство продолжает удерживать форвард Стэн Микита (1467 очков).

Напомним, Кейн был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте-2007. Вместе с командой он выиграл три Кубка Стэнли.