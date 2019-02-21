Патрик Кейн продлил результативную серию до 19 матчей

Форвард "Чикаго" Патрик Кейн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (5:4 ОТ). Это позволило ему продлить результативную серию до 19 матчей. За этот отрезок нападающий набрал 42 (16+26) очка.

На счету Кэйна стало 92 (38+54) балла в 60 играх нынешнего сезона. Он сохраняет 2-е место в гонке бомбардиров, отставая от лидера – Никиты Кучерова из "Тампа-Бэй" – на 7 очков.

Американец также вышел на 2-е место в гонке снайперов лиги, в его активе 38 голов. Первое место занимает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший 42 шайбы.