Патрик Кейн признан первой звездой дня в НХЛ
08:59
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первая звезда дня — форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В матче с «Виннипегом» (5:2) он набрал одно очко за результативный пас. Это очко стало для него 1000-м в НХЛ.
Вторая звезда — нападающий «Каролины» Джастин Уильямс. В его активе победный буллит в матче с «Айлендерс» (2:1 Б).
Третьей звездой стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд. Хоккеист сделал дубль в матче с «Рейнджерс» (2:1).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...