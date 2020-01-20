Патрик Кейн признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В матче с «Виннипегом» (5:2) он набрал одно очко за результативный пас. Это очко стало для него 1000-м в НХЛ.

Вторая звезда — нападающий «Каролины» Джастин Уильямс. В его активе победный буллит в матче с «Айлендерс» (2:1 Б).

Третьей звездой стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд. Хоккеист сделал дубль в матче с «Рейнджерс» (2:1).