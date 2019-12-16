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Патрик Кейн признан первой звездой дня в НХЛ

09:49
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НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Он сделал хет-трик в матче с «Миннесотой» (5:3).

Вторая звезда — форвард «Вегаса» Макс Пачоретти. В его активе 4 (2+2) очка в игре с «Ванкувером» (6:3).

Третьей звездой стал нападающий «Виннипега» Майк Шайфли. Он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией» (7:3).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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