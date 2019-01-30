Патрик Кейн: "Панарину на льду переводчик не нужен"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" признался, что скучает по бывшему российскому одноклубнику Артемию Панарину. Также он отметил, что у них было отличное взаимопонимание и без переводчика.

– Скучаете по Панарину на льду?

– Конечно! У нас с ним сложилась замечательная "химия". Играть вместе было просто здорово. Вне площадки мы тоже отлично общались и общаемся, хоть у него и не идеальный английский. Но на льду ему переводчик не нужен.

– Надеетесь еще поиграть с ним вместе?

– Кто знает, что случится в межсезонье. Однако я получал большое удовольствие, когда мы играли вместе. (Игорь Рабинер)

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