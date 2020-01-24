Патрик Кейн: «Панарин сказал мне: «Я травмироваться. Я не ехать на All-Star Game»

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн поделился мнением о форварде «Рейнджерс» Артемии Панарине. Ранее они два сезона провели вместе в составе «Блэкхокс».

— Все время, которое я за ним наблюдаю — вижу, что всякий раз, получая шайбу, он создает вокруг себя чуточку больше пространства, чем его было в момент получения шайбы, — приводит слова Кейна российская версия официального сайта НХЛ. — Это очень впечатляющее качество. Чаще всего он находит способ сделать чистый пас на партнера. Когда у кого-то это получается с таким постоянством, нет ничего странного, что и очков он будет набирать тонну. Если «Рейнджерс» найдут способ пробраться в плей-офф, я совершенно не удивлюсь, если Артемий получит титул MVP. Потому что сезон у него получается просто феноменальный.

Панарину и в самом деле неважно, кто его партнеры. Он получает шайбу и умудряется создать пространство и для себя, и для партнеров. Все тогдашние разговоры, что это, мол, я сделал его таким игроком, беспочвенны. Он уже был отличным игроком, и мы просто хорошо сыгрались.

Поздравил ли он меня с 1000-м очком в лиге? Не-а! (смеется). Все, что он мне сказал — это: «Я травмироваться. Я не ехать на All-Star Game».