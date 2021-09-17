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Патрик Кейн: «Не переживаю по поводу сборов. Я доволен своим состоянием»

17 сентября 2021, 23:05
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Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о подготовке к новому сезону. Американского форварда беспокоила травма с начала розыгрыша Кубка Стэнли 2020 года.

«Я летом занимался этим вопросом. Не могу сказать, что эта проблема мне очень мешала, но и не давала о себе забыть. Сейчас мы находимся в точке, когда наступает перелом и уже виден определенный результат.

Честно, я доволен тем, в каком я состоянии. Надеюсь, буду хорошо себя чувствовать в начале сезона. Я говорил с врачами, массажистами и уверен, что мы справимся. Я не переживаю по поводу сборов», — цитирует Кейна русскоязычный сайт НХЛ.

32-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 56 матчей и набрал 66 (15+51) очков при показателе полезности «-7».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kane-treniruetsya-nesmotrya-na-travmu/c-326178898

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Александр Кравченко все материалы автора

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