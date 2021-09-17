Патрик Кейн: «Не переживаю по поводу сборов. Я доволен своим состоянием»

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о подготовке к новому сезону. Американского форварда беспокоила травма с начала розыгрыша Кубка Стэнли 2020 года.

«Я летом занимался этим вопросом. Не могу сказать, что эта проблема мне очень мешала, но и не давала о себе забыть. Сейчас мы находимся в точке, когда наступает перелом и уже виден определенный результат.

Честно, я доволен тем, в каком я состоянии. Надеюсь, буду хорошо себя чувствовать в начале сезона. Я говорил с врачами, массажистами и уверен, что мы справимся. Я не переживаю по поводу сборов», — цитирует Кейна русскоязычный сайт НХЛ.

32-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 56 матчей и набрал 66 (15+51) очков при показателе полезности «-7».