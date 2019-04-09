Патрик Кейн: "Кучеров - лучший с большим преимуществом"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн восхитился результативностью и игрой российского нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова. Форвард набрал 128 очков и побил рекорд Александра Могильного.

– Он вышел на новый уровень. Удивительный игрок. Возможно, благодаря ему команда добилась такого успеха, – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ. – Все крутится вокруг него. Его можно считать лучшим игроком лиги в этом сезоне. С большим преимуществом. Мне нравится, что он в каждом матче выкладывается на 100 процентов и никогда не уступает.