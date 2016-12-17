08:05 17 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Кейн: "Груз ожиданий существует, но пока забивают Хосса, Анисимов, Панарин..."

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Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн подчеркнул, что командные успехи позволяют ему несильно переживать по поводу собственной результативности. Самый ценный игрок прошлого сезона не может забить гол уже девять матчей подряд.

- Конечно, груз ожиданий существует, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - Но сейчас это не так сильно чувствуется, команда на хорошем ходу. Забивают, причем очень важные голы, и Хосса, и Анисимов, и Панарин. Хорошо, когда звено, несмотря ни на что, остается результативным. Разумеется, хочется шагать в ногу с остальными, но даже если это временами не удается, нужно уметь приносить пользу даже с помощью самых простых действий.

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