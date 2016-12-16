Патрик Кейн: "Анисимов - один из лучших центров второго звена в НХЛ"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после после победы над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4) отметил игру российского форварда Артема Анисимова. В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 27 (14+13) очков в 31 матче.

- У Анисимова получился отличный старт, и, надеюсь, он будет продолжать в том же духе, - цитирует пресс-служба НХЛ Кейна. - Центра второго звена мы искали достаточно давно, об этом много было разговоров, и он утвердил себя на этой позиции. На мой взгляд, сегодня он один из лучших центров второго звена в НХЛ.

Мне кажется, принципиально его игра не изменилась с прошлого года. Разве что прибавилось после такого начала уверенности в своих силах, особенно у чужих ворот. Это выражается и в том, что он заметно больше стал участвовать в комбинационной игре.