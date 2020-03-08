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Патрик Хернквист: «Вашингтон» воспользовался нашими ошибками»

00:25
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Нападающий «Питтсбурга» Патрик Хернквист прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Они воспользовались нашими ошибками, — приводятся слова форварда в Twitter Pens Inside Scoop. — Это то, что происходит, когда вы совершаете ошибки против высококвалифицированной команды. Лучшая часть этой лиги в том, что вас один плохой день, а завтра новый день, новая возможность. Нам нужно убедиться, что воспользуемся ею.

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