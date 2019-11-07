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Патрик Элиаш — о Гусеве: «Нужно что-то придумать, чтобы делать все быстрее»

16:18
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Легенда «Нью-Джерси» Патрик Элиаш поделился мнением о проблемах Никиты Гусева. Россиянин по ходу сезона пропустил три матча кряду по решению главного тренера команды Джона Хайнса.

— В Европе играют намного медленнее, чем здесь, — приводит слова Элиаша российская версия официального сайта НХЛ — Гусев мог бы с этим справиться. Но он хочет играть слева, а это едва ли получится. Никита принимает шайбу без движения. Однако интенсивность игры в НХЛ такова, что соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы делать все быстрее. Переход на правый фланг может в этом помочь. Это облегчит игру Гусеву, он будет чаще находиться с шайбой, начнет больше двигаться.

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