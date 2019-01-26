Пастрняк выиграл конкурс на точность, Кучеров - 6-й

Нападающий "Бостона"​ Давид Пастрняк выиграл конкурс на точность в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 22-летний чех поразил 5 мишеней за 11,309 секунды.

Крис Летанг из "Питтсбурга" стал вторым - 12,693 секунды, а замкнул тройку лучших Дрю Даути из "Лос-Анджелеса" - 13,591 секунды.

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров​ стал лишь шестым – 19,706 секунды.