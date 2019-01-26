Пастрняк выиграл конкурс на точность, Кучеров - 6-й

Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк выиграл конкурс на точность в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 22-летний чех поразил 5 мишеней за 11,309 секунды.
Your 2019 Accuracy Shooting champion!@pastrnak96 | #NHLAllStar pic.twitter.com/FXhzWA2gqG– Boston Bruins (@NHLBruins) 26 января 2019 г.
Крис Летанг из "Питтсбурга" стал вторым - 12,693 секунды, а замкнул тройку лучших Дрю Даути из "Лос-Анджелеса" - 13,591 секунды.
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал лишь шестым – 19,706 секунды.
6th in Accuracy Shooting.– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 26 января 2019 г.
1st in @nhl scoring.
We like that trade-off. 💰 #NHLAllStar pic.twitter.com/jFc6oK39Ui
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